Polícia Federal deflagra operação contra evasão de divisas na fronteira do RS com Uruguai

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6), a Operação Iratim, para combater a evasão de divisas através da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Policiais federais cumprem um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, da indisponibilização de bens imóveis e do sequestro e arresto de veículos.

A investigação apura o envolvimento de um empresário do setor de apicultura da região de Pelotas, suspeito de utilizar contas bancárias de sua empresa para a remeter valores a operadores de evasão de divisas, identificados na Operação Cisplatina, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2020. As análises bancárias demonstraram que, ao menos, 7,2 milhões de reais desse empresário foram remetidos ao exterior ilegalmente.

Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo alimentar o mercado de contrabando de mel (geleia real, pólen e subprodutos apícolas) por intermédio da fronteira entre Santana do Livramento e Rivera. O produto tem origem na China e ingressa no Brasil através do Uruguai.

A operação resultou na apreensão de sete veículos, três imóveis sequestrados, bloqueios das contas bancárias de cinco pessoas físicas e jurídicas, 7,2 toneladas de mel, 57 quilos de geleia real e 14 caixas de pólen apícola. Um mandado de prisão temporária foi cumprido.

O termo “iratim” remete a uma espécie de abelha conhecida por se apropriar do ninho e do mel de outras abelhas.