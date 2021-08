Prefeitura de Porto Alegre planeja concluir duplicação da avenida Tronco em 2022

A obra da Avenida Tronco, prevista pela prefeitura de Porto Alegre para ser entregue em dezembro de 2022 - 10 anos e 7 meses após o início -, teve o melhor semestre em nove anos de empreitada. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), a duplicação de uma das maiores avenidas da Zona Sul de Porto Alegre já passa da metade e está cada vez mais próxima de ser finalizada.

Incluída na lista de obras a serem efetuadas para a Copa do Mundo de 2014, a duplicação dos 6,2 km da Tronco tinha prazo inicial de conclusão para o primeiro semestre de 2014. O Mundial acabou, os anos passaram e, por falta de investimentos, a obra foi paralisada e retomada muitas vezes. A Smoi entende que entraves relacionados às desapropriações dificultaram o bom andamento do serviço. No início de 2019, a prefeitura divulgou que a obra seria finalizada em 2020.

Em janeiro do ano passado, porém, a obra estava com apenas 40% dos serviços executados. Por ser uma obra grande, ela foi dividida em quatro trechos. De acordo com a última medição, as intervenções atingiram 55% de execução nos trechos 1 e 2 e 75% nos 3 e 4. As obras dos trechos 3 e 4, entre a rótula da avenida Icaraí até a rua Gabriel Camargo, a 100 metros da avenida Gastão Mazzeron, começaram em maio de 2012 e tinham previsão de entrega em 2013. “Os trechos 1 e 2 ainda não tinham sido de fato iniciados quando a nossa gestão entrou”, conta o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro.

Para ele, essa é uma das obras em andamento no momento que mais exigem cuidado. “Essa obra tem suas dificuldades, já que é uma obra complexa e extensa. São quase 6,5 km que cortam a cidade. Então, por tudo que ela representa, tanto no desenvolvimento econômico de uma região importante da cidade, quanto na mobilidade, a Tronco é uma obra que tem toda a nossa sensibilidade”, defende.

Além da duplicação da via, a obra também envolve serviços de pavimentação, drenagem, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, acessibilidade, sinalização e nova iluminação pública. Os trechos 1 e 2, entre a rótula da Gastão Mazzeron até a Terceira Perimetral e da Gastão Mazzeron até a rua Neves, foram orçados em R$ 49,5 milhões e, os trechos 3 e 4, em R$ 74,5 milhões.

“O primeiro semestre de 2021 já foi o melhor semestre de todos os anos da obra. Os números mostram que, nesses seis meses, avançamos mais de 2km em frente de obra. Nos últimos anos, não teve um semestre em que a obra andou tanto, justamente por causa das dificuldades”, conta Ribeiro. Por conta dessa nova agilidade, o secretário está confiante de que a obra será entregue no prazo.