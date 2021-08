Meteorologia prevê sol e aquecimento da temperatura no RS nesta sexta-feira (6)

O ar mais quente que avança de Norte para o Sul nos baixos níveis da atmosfera propicia um período mais ameno no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (6). O começo do dia pode ter um pouco de frio nos trechos de maior altitude no Estado. Há condições para neblina e/ou nevoeiros nas primeiras horas da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo fica firme no Rio Grande do Sul com sol ao longo da tarde com expectativa de aquecimento. A temperatura máxima pode oscilar entre 23 e 25°C em muitos municípios. Para o fim de semana a previsão é de tempo ensolarado na grande maioria das áreas com calor nas tardes.

A sexta-feira vai ser amena e com possibilidade de neblina e/ou nevoeiro em Porto Alegre. O dia deve ter sol e poucas nuvens. No fim de semana a expectativa é de sol e de elevação da temperatura. Pode fazer calor, especialmente no domingo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 11ºC