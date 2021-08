Fiocruz alerta para crescimento de casos de síndrome respiratória em Porto Alegre

perda de força da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre Ainda que os indicadores apontem para uma, a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) alerta para uma tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na capital gaúcha.

O alerta consta no último Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (5). “Tanto Porto Alegre quanto Rio Branco apresentam sinal forte de crescimento da tendência de longo prazo e sinal moderado na tendência de curto prazo”, afirma o documento.

As tendências de curto e longo prazo são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante um período de três semanas para o curto prazo e de seis semanas para o longo prazo. Se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas três semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas seis semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento.

Ainda de acordo com a análise, a Capital apresenta nível “extremamente alto” de transmissão comunitária de SRAGs. “Tal situação manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, com tendência de agravamento nas próximas semanas caso não haja nova mobilização por parte das autoridades e população locais”, aponta o estudo.