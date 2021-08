Parte do RS deve ter temperaturas ao redor ou acima dos 10ºC na manhã desta quinta-feira (5)

Nesta quinta-feira (5) as nuvens seguirão presentes no Rio Grande do Sul com previsão de temperatura ligeiramente mais alta pela manhã. Em muitas regiões a temperatura estará ao redor e acima de 10°C. Na região dos Campos de cima da Serra a temperatura poderá ficar abaixo de 5°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nevoeiros se formam e impactam a visibilidade, especialmente em cidades da Metade Leste. Ao longo do dia o sol alterna com períodos de maior nebulosidade e a temperatura fica amena a tarde com máximas em torno de 20°C. A partir de sexta-feira o ingresso de ar mais quente irá elevar a temperatura.

Porto Alegre e Região Metropolitana têm mais um dia com umidade e muitas nuvens. A partir de amanhã a passagem de uma massa de ar mais quente de Norte para Sul favorece ainda os nevoeiros no período da manhãs. Por outro lado, as tardes que terão boas aberturas de sol deverão ser abafadas e mais quentes que o normal.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 18ºC

Mínima: 12ºC