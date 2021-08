Melo nomeia mais três novos prefeitos da praça em Porto Alegre

Três prefeitos da praça foram nomeados neste sábado (31) em Porto Alegre. Com isso, a cidade conta agora com cinco praças geridas voluntariamente por cidadãos comuns. As novas nomeações foram feitas pelo prefeito Sebastião Melo nas regiões do Partenon, Lomba do Pinheiro e Petrópolis.

Nos locais, além da entrega do crachá e do certificado de prefeito da praça, foi assinado o Pacto de Governança entre a prefeitura e as comunidades. Celebrados entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), em conjunto com a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), Secretaria Municipal de Administração (SMAP); associações locais; o prefeito da praça e a comunidade, esses pactos visam estabelecer ações de corresponsabilidade e compromisso social, cultural, ambiental e econômico.

"Fico feliz de ter recebido o diploma, mas todo mundo sabe que sozinho não consigo fazer nada, conto com a ajuda dos meus vizinhos", diz o morador do bairro Partenon, Marco Antônio Peruzzo, que ficará encarregado de auxiliar a prefeitura nos cuidados com a Praça Clio Fiori Druck.

Já o funcionário do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Darci da Silva Antunes, nomeado prefeito da Praça da Lomba do Pinheiro, destaca que o lugar "é muito especial" para a comunidade. "É muito bom ver que está tudo limpo e bem cuidado. Vamos nos unir pra manter sempre assim. É muito bom ver as crianças brincando e as pessoas conversando aqui."

A última nomeada neste sábado foi a moradora do bairro Petrópolis, Camila Malabarba Vidal, que ficará responsável pela Praça Largo Doutor Adair Figueiredo. A a entrega do crachá e do certificado foi feita durante a multifeira que já ocorre aos sábados no local.

Além de prefeita da praça, a nova prefeita da praça do bairro Petrópolis tem processo em andamento para a adoção do espaço que é considerado para ela e pelo marido "o quintal de casa". "Estou muita honrada desse convite. Moro aqui há 30 anos e tenho muito carinho por esta praça", afirma Camila.

Os prefeitos nomeados terão à disposição um grupo de Whatsapp com a equipe do 156 para agilizar a comunicação e os atendimentos, além de ter disponível o e-mail [email protected] para a formalização das necessidades. Também serão realizadas pela equipe da prefeitura treinamentos contínuos para os prefeitos das praças sobre a Central do Cidadão, ferramenta de demanda de serviços da administração pública.

Segundo a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, destaca que a prefeitura está fazendo a seleção de prefeito da praça "com bastante critério". "Queremos que esses exemplos se multipliquem. O Prefeito da Praça tem uma prioridade máxima dentro da prefeitura com um canal específico e direto para o atendimento das suas demandas", descaca a secretária.

"Esse esforço social desenvolvido nas comunidades merece a máxima atenção do poder público e procuramos atendê-los com a maior agilidade", pontua Ana.