Rede acolheu 532 pessoas em mais uma noite de frio intenso em Porto Alegre

estrutura disponibilizada pelo Gigantinho como apoio para a Operação Inverno da prefeitura recebeu 58 pessoas na noite desta sexta-feira (30). Isso porque nesta sexta, a prefeitura reforçou a rede de atendimento, e, ao todo, 532 pessoas aceitaram o acolhimento em mais uma noite gélida em Porto Alegre. Há local adequado também para abrigar os animais de estimação. como apoio para a Operação Inverno da prefeitura recebeu 58 pessoas na noite desta sexta-feira (30). Isso porque nesta sexta, a prefeitura reforçou a rede de atendimento, e, ao todo, 532 pessoas aceitaram o acolhimento em mais uma noite gélida em Porto Alegre. Há local adequado também para abrigar os animais de estimação.

Montado para atender a população em situação de vulnerabilidade social durante as noites gélidas, o espaço no Gigantinho está sendo utilizado para proteger quem dorme nas ruas desde terça-feira (27), mas com novas alternativas, o público dispersou para outros locais.

A maioria se destinou a albergues e abrigos (195 pessoas), pousadas (210) e paróquias disponibilizadas pela Arquidiocese de Porto Alegre (69). A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) aumentou 50 vagas nas pousadas, totalizando 250.

A força-tarefa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), foi criada para ampliar a estrutura da Operação Inverno, que conta com o acolhimento extraordinário no Gigantinho estes outros espaços.

"Iniciamos a transição dos atendidos no Gigantinho para as paróquias. Temos 125 vagas para acolhimento, extra rede, por mais alguns dias" afirma o titular da SMDS, Léo Voigt.

A Operação Inverno também convoca a sociedade civil para doações de roupas quentes e cobertores, que podem ser entregues em 17 pontos de coleta espalhados pela cidade e em drive-thrus de vacinação, divulgados no site da prefeitura.