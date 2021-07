Defesa Civil realiza Cobertaço em frente do Palácio Piratini em Porto Alegre

Com a queda abrupta das temperaturas, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizou uma força-tarefa, para recolher cobertores em diversos pontos da Capital e em cidades do Interior nesta sexta-feira (30). Um dos pontos de coleta ocorreu em um drive-thru instalado em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. A ação se estende durante o mês em pontos fixos de coleta, a exemplo de supermercados, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que também estão recebendo alimentos e roupas para adultos e crianças.

"Tirei da minha cama hoje de manhã e trouxe até aqui, porque se a gente, que tem casa, casacos, cobertor e um bom colchão, está sentindo frio, imagina quem está nas ruas", disse o advogado Ricardo Verdi, que esteve drive-thru em Frente ao Piratini para doar duas mantas.

"Não temos dado conta de tantos pedidos, especialmente de cobertores, que estão vindo dos municípios de todos os cantos do Estado", destaca a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, que organiza a ação estratégica junto com a Defesa Civil.

Apelidada de Cobertaço, a iniciativa desta sexta-feira é parte da Campanha do Agasalho do governo do Estado e foi programada para elevar os estoques reduzidos das peças na Central de Doações do órgão.

Tânia observa, ainda, que além de alimentos e agasalhos, a doação de cobertores nesta época do ano é fundamental. A ação busca despertar nas pessoas a lembrança de que pode haver "um cobertor há 10, 15 anos guardado e que é uma peça de fácil reposição para a maioria", afirma o tenente-coronel Adriano Zanini, da Defesa Civil.

Pontos Fixos de Coleta da Campanha do Agasalho