Ufrgs abre prazo para isenção de taxa para ingresso no 2º semestre de 2021

A Ufrgs publicou edital para quem quiser solicitar a isenção de taxa do Processo Seletivo 2021/2, para o segundo semestre de 2021, que vai começar em janeiro de 2022. A universidade não fará vestibular pelo segundo semestre seguido. A Ufrgs vai usar as notas de outros concursos e do Enem.

O benefício pode ser pedido a partir de segunda-feira (2). O prazo xse encerra no domingo (8). Quem teve a isenção na seleção do primeiro semestre e não ocupou vaga terá renovada a isenção.

www.ufrgs.br/coperse/ps20212 As orientações estão em edital da Comissão Permanente de Ingresso (Coperse) no site

A isenção será concedida ao solicitante que comprovar cumulativamente renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional e ter cursado, ou estar cursando e concluir, até o mês de dezembro do ano de 2021, a totalidade do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

O solicitante deve enviar toda a documentação comprobatória dessas condições pelo Portal do Candidato (www.portaldocandidato.ufrgs.br). Os arquivos devem ser nos formatos .pdf, .jpg ou .jpeg, com boa qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas), informações legíveis e tamanho máximo de 5MB cada. A postagem deve ser feita até o dia 9 de agosto. Os resultados das solicitações serão divulgados em 16 de agosto, no site da Coperse.