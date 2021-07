Inscrições para o segundo semesgtre do Fies 2021 terminam nesta sexrta

Termina nesta sexta-feira (30) às 23h59min o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2021. O Fies oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto.