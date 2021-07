Ar polar avança pelo RS e derruba a temperatura nesta terça-feira

Uma potente massa de ar polar ingressa no Rio Grande do Sul ao longo desta terça-feira (27) e derruba a temperatura em muitas regiões. Entre a madrugada e o turno da manhã, o tempo segue instável com pancadas de chuva na Metade Norte do Estado. Não se descartam episódios de chuva forte com trovoadas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Centro, Oeste e Sul do Estado a expectativa é de o tempo apresentar melhoria com alternância entre períodos de nuvens e sol. O vento poderá ser persistente com rajadas moderadas de Sul e Oeste que acentuam a sensação de frio ao ar livre. A temperatura mínima poderá ocorrer à noite em muitas áreas.

A terça-feira começa com chuva e termina com frio em Porto Alegre. Grande parte do dia terá umidade, nuvens e pancadas de chuva vão ocorrer especialmente entre a madrugada e o turno da manhã. O vento ingressa de Oeste/Sul e vai derrubar a temperatura até a noite. Os próximos dias serão gelados na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 14°C

Mínima: 0°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira