Frio: prefeitura de Porto Alegre disponibiliza 100 vagas no Gigantinho para pessoas em situação de rua

Diante da previsão do avanço de uma, a prefeitura de Porto Alegre montou um plano emergencial para atender as pessoas em situação de rua. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a força-tarefa entre as secretarias está ampliando a estrutura da Operação Inverno, com acolhimento extraordinário de 100 novas vagas no Gigantinho a partir desta terça-feira (27).