Homenagens marcam despedida dos bombeiros mortos em incêndio na SSP

Aconteceu na tarde deste quinta-feira (22), o enterro dos bombeiros que perderam a vida no incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) no último dia 14. A despedida foi na sede do 1° Batalhão de Bombeiro Militar, em Porto Alegre. Os corpos do primeiro-tenente Deroci de Almeida da Costa e ao segundo-sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós foram cremados no Crematório Martinho Lutero, na Capital.

O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, compareceram no velório de honra aos agentes. O chefe do executivo estadual decretou luto oficial de três dias no Rio Grande do Sul pela morte dos dois bombeiros.

Em frente os caixões cobertos com a bandeira do Estado foram colocados os capacetes dos combatentes. Oito cadetes (alunos-oficiais da corporação), vestidos com a farda de gala do CBMRS, fizeram a guarda – ação que é chamada de câmara ardente.

Antes do encerramento, o capacete e a bandeira foram entregues aos familiares dos bombeiros. O comandante-geral do CBMRS, coronel César Eduardo Bonfanti, entregou as honrarias para que o tenente Maximiliano de Jesus Lima e Pires e o tenente Rafael Vieira Cabral passarem às mãos da família do primeiro-tenente Almeida. A major Jaqueline da Silva Ferreira e o major Rodrigo Martini Rodrigues entregaram o capacete e a bandeira para os familiares do segundo-sargento Munhós.

Às 17h, a guarda de honra do CBMRS, composta por 18 cadetes, abriu um corredor, em posição de sentido, por onde foram conduzidos os caixões do primeiro-tenente Almeida e do segundo-sargento Munhós.

Ao toque da corneta, os cadetes prestaram continência e uma salva de tiros, com três disparos de cada um, marcando a homenagem. Seis cadetes carregaram cada um dos caixões em direção ao autoescada mecânica, onde foram transportados até o Crematório Martinho Lutero, em cortejo acompanhado por outras 11 viaturas do CBMRS, além de veículos da Brigada Militar e da Polícia Civil. Em todo trajeto, batedores da BM e da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) deram apoio com bloqueios de trânsito.