Ar seco mantém o frio pela manhã e pode haver nevoeiros no RS nesta sexta

O ar seco segue no comando das condições atmosféricas nesta sexta-feira (23) no Rio Grande do Sul. Ainda faz um pouco de frio pela manhã, com marcas perto de zero em áreas de baixada. Não se afasta a ocorrência de geada. Por outro lado, o vento de Norte para Sul carrega ar mais quente nos baixos níveis da atmosfera e por inversão térmica, podendo formar nevoeiros. As informações são da Metsul Meteorologia.

A tarde será de céu limpo e ensolarado, com previsão de aquecimento e temperatura mais alta que o normal. A máxima poderá oscilar ao redor de 28°C entre o Oeste e as Missões. A umidade fica baixa no Norte.

Em Porto Alegre, o dia terá predomínio de tempo seco com sol. A amplitude térmica será significativa em razão da baixa umidade do ar. No fim de semana, o vento que predomina de Norte para Sul irá garantir dias de temperatura alta para esta época do ano, até mesmo com sensação de calor durante as tardes.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 0°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira