Cerca de 70 mil clientes ainda estão sem luz na área da CEEE

A CEEE informou, na tarde desta segunda-feira (19), que 73 mil clientes ainda estão sem luz devido aos efeitos do temporal desse domingo (18). As ocorrências se concentram no Litoral Norte e no Sul do Estado, diz a concessionária.

Há casos de desabastecimento também na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a CEEE, as equipes foram ampliadas para agilizar a retomada do fornecimento de energia. Para obter informação sobre previsão de religação, o consumidor pode enviar SMS com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC) para 27307.

Na área da RGE, cerca de 5,4 mil consumidores estavam sem luz por volta das 15h, a maioria na Região Metropolitana, concentrados em Canoas e Gravataí. As equipes trabalham na execução dos consertos e restabelecimento do fornecimento de energia, diz a RGE. Para obter informações, o morador pode envira SMS com o código que aparece na conta de luz para o número 27350.