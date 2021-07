Morre jovem que ficou ferida em desabamento de deck na Ilha das Flores

desabamento de um deck na Ilha das Flores A morte de uma jovem de 26 anos após ofoi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (19). Durante uma festa realizada no domingo, parte do deck externo do restaurante Marina das Flores cedeu, lançando cerca de 50 pessoas na água. O nome da vítima é Ana Elisa Andrade Genaro Oliveira.

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas do desabamento. No domingo, seis equipes do Corpo de Bombeiros Militar, duas por água e quatro por terra, foram mobilizadas para o local.

Segundo a SMS, com a ruptura de parte do deck, a vítima ficou um tempo submersa no lago Guaíba. Após o resgate, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar a jovem, que acabou não resistindo.