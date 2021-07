Cerca de 100 mil gaúchos seguem sem luz nesta segunda-feira após fortes ventos

Atualizada às 11h50min

Os fortes ventos que atingiram o Rio Grande do Sul no domingo (18) deixam aproximadamente 100 mil gaúchos sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (19). Segundo informou a, recentemente adquirida pelo Grupo Equatorial, com a continuidade dos ventos o número clientes sem luz voltou a subir nesta manhã e atingiu 100 mil, caindo posteriormente para 91 mil.

Os lugares com o maior número de ocorrências são: zona rural de Pelotas (Sul); Maquiné (Litoral Norte); e Santa Vitória do Palmar (Litoral Sul). O pior cenário foi verificado às 16h do domingo, com um total de 161 mil clientes sem energia. As regiões com maior número de ocorrências eram Sul e Metropolitana, especialmente Pelotas, Porto Alegre e Viamão.

A CEEE segue trabalhando ininterruptamente, com a estrutura adicional mobilizada para normalizar o fornecimento o mais depressa possível. Se faltar energia, os clientes podem enviar um torpedo para 27307, com a palavra LUZ e o número da unidade consumidora, localizado no canto superior direito da fatura. Além disso, orienta para que ninguém se aproxime de cabos caídos, nem de galhos e árvores próximos, pois podem estar energizados. Nestas situações, o mais indicado é entrar em contato direto com a concessionária pelo telefone 0800-721-2333.