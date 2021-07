Vento provoca queda de árvores em São Leopoldo

As fortes rajadas de ventos que ocorreram neste domingo (18) causaram ocorrências que necessitaram de atendimento em São Leopoldo, conforme a Defesa Civil. Um dos registros foi na rua São Paulo (Centro), onde parte do telhado de um prédio foi arrancada. Uma das telhas de zinco caiu sobre a calçada e outra ficou suspensa apresentando risco de queda. A telha foi removida com apoio do Corpo de Bombeiros Militar.