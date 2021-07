Porto Alegre aplica 847 doses de vacinas em unidade móvel neste domingo

Ação especial de vacinação realizada neste domingo (18), no bairro Hamaitá, aplicou 847 doses contra Covid-19, sendo 615 de primeira e 232 de segunda dose. A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficou instalada no SEST/SENAT, na avenida José Aloísio Filho, 695. O atendimento ocorreu das 9h às 13h.

Receberam o imunizante pessoas de 35 anos ou mais e demais grupos já contemplados na campanha. No local, o público teve acesso à primeira dose da vacina, além da segunda dose de Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem fez a primeira aplicação há mais de 10 semanas ou 28 dias, respectivamente.

A ação contou com o apoio do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e de alunos dos cursos de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, acompanhou o atendimento. "Nossa Unidade Móvel tem realizado um trabalho muito importante todos os domingos, em diferentes pontos da cidade. Aquelas pessoas que não tem tempo, ou que não conseguiram fazer a vacina por outro motivo durante a semana, têm a oportunidade de receber a dose quando a unidade móvel está perto de suas casas", afirma Sparta.

Já no sábado, foram aplicadas 7.154 doses em quatro pontos de atendimento: 4.777 vacinas de primeira dose e 2.377 de segunda dose.