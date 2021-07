Vacinação contra Covid-19 ocorrerá no bairro Humaitá neste domingo

A vacinação contra Covid-19 continua neste domingo (18) para pessoas de 35 anos ou mais e demais grupos já contemplados na campanha. O local da aplicação será a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que estará estacionada no SEST/SENAT, na avenida José Aloísio Filho, 695, bairro Humaitá, das 9h às 13h.

No local, também haverá aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem tomou a primeira dose há mais de 10 semanas ou 28 dias, respectivamente.

Saiba mais:

O quê: primeira dose contra Covid-19 e segunda dose de AstraZeneca/Oxford e Coronavac/Butantan

Público primeira dose: pessoas com 35 anos ou mais; profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas.

Público segunda dose: quem tomou a primeira dose há 10 semanas ou mais (Oxford/AstraZeneca) e quem tomou a primeira dose há 28 dias ou mais (Coronavac/Butantan)

Horário: 9h às 13h

Onde: Unidade Móvel SMS – SEST/SENAT

Endereço: Avenida José Aloísio Filho, 695 - Humaitá

Documentação - Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Já o grupo das comorbidades e deficiência, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.