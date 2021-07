Tudo Fácil retoma atendimento presencial com hora marcada em duas agências

A partir desta segunda-feira (19), as agências do Tudo Fácil da Zona Sul (avenida Wenceslau Escobar, 2.666) e Zona Norte (rua Domingos Rubbo, 51) de Porto Alegre serão reabertas ao público. A retomada dos atendimentos presenciais nas duas unidades ocorre um ano e quatro meses após o fechamento das lojas em função das restrições provocadas pela Covid-19.

O funcionamento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Em sequência aos cuidados necessários para prevenção e enfrentamento à pandemia, os atendimentos serão realizados mediante agendamento eletrônico pela população no portal rs.gov.br.

Nesta reabertura, serão ofertados presencialmente os serviços do Instituto-Geral de Perícias (IGP), da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS). Os demais serviços disponíveis nas unidades do Tudo Fácil permanecerão sendo realizados por meio de atendimento remoto, no portal rs.gov.br.

Coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o processo de reabertura das duas unidades do Tudo Fácil visa oferecer um serviço com qualidade, segurança e que atenda aos protocolos de higienização e limpeza, destaca o titular da pasta, Claudio Gastal. As unidades contarão com uma equipe de dois gerentes e seis estagiários, além dos profissionais de segurança e limpeza.

"Enquanto a pandemia perdurar, nossa prioridade continuará sendo o atendimento remoto, mas, com a reabertura das duas agências, vamos aprimorar o atendimento às necessidades dos cidadãos, oferecendo um serviço com qualidade, eficiência e segurança sanitária", completa Gastal.

A terceira unidade do Tudo Fácil em Porto Alegre, no Centro da cidade, permanecerá fechada para atendimentos presenciais.

DetranRS no TudoFácil

Embora vários serviços do DetranRS possam ser realizados pela internet, muitas pessoas ainda preferem entregar documentos e tirar dúvidas pessoalmente, por intermédio de um atendente. Apresentação de condutor; defesa e recurso de multas e também de processos de suspensão e cassação da habilitação; solicitação de cópias de autos de infração e de processos administrativos; restituição de taxas de habilitação, de veículos e de multas de trânsito; informações gerais referentes a veículos e infrações (somente para o proprietário); e informações gerais sobre a habilitação (somente para o próprio condutor) costumam ser os mais buscados.

Por isso, na retomada dos locais de atendimento presencial, em Porto Alegre, a prioridade será o cidadão, pessoa física. O atendimento a advogados, despachantes e representantes será separado, restrito à coleta de volumes para posterior protocolo, minimizando filas e proporcionando uma maior capacidade de atendimento.

IGP

O agendamento para confecção de carteiras de identidade também pode ser feito no site do IGP (www.igp.rs.gov.br). A orientação é de que o atendimento seja procurado apenas em casos urgentes: retirada de medicamentos controlados, viagens de urgência e atendimentos bancários (saque de benefícios e financiamento imobiliário), admissão em emprego e quando todos os documentos foram furtados ou roubados.

Quem encaminhou o documento de identidade nas agências do Tudo Fácil que serão reabertas poderá retirá-lo no mesmo local após a reabertura. Os documentos que foram encaminhados no Tudo Fácil Centro permanecem sendo retirados no Departamento de Identificação do IGP (avenida Azenha, 255).