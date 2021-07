Número de assaltos a ônibus no 1º semestre é o menor desde 2016 em Porto Alegre

O número de assaltos a ônibus em Porto Alegre diminuiu consideravelmente no primeiro semestre de 2021 e é o menor desde 2016. De janeiro a junho de 2021, foram registrados 41 assaltos a ônibus em Porto Alegre. No mesmo período de 2016, foram 537. A queda tem sido progressiva desde lá, ano em que foi criada a força tarefa da Polícia Civil, em parceria com a Brigada Militar, contra roubos no transporte coletivo.

No primeiro semestre de 2017 foram 363 assaltos, em 2018 caiu para 188, em 2019 para 134 e em 2020, foram 88. A queda do número no primeiro semestre de 2021, em relação à quantidade de assaltos registrada em 2016, é de 92%. Os dados são do Fórum Transporte Seguro, grupo que reúne órgãos de segurança pública e entidades ligadas ao transporte coletivo de Porto Alegre.

Para a presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), Tula Vardaramatos, a queda é resultado do trabalho conjunto. “Temos todas as entidades atuando em parceria, empenhadas em diminuir as ocorrências. Só temos a agradecer pelo trabalho das polícias e de todos os envolvidos.”

monitoramento por câmeras A presidente também recorda outros aspectos que contribuem para a diminuição dos números. “Oestá em toda a frota. Conforme a polícia civil tem nos relatado, as imagens são um importante auxílio para a investigação do crime. Também temos, desde 2019, uma delegacia específica para roubos no transporte coletivo. É a primeira do País com essa especialidade”, observa.

A Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC) está localizada na Av. Getúlio Vargas, n° 1.250, e foi inaugurada em março de 2019. O grupo Fórum Transporte Seguro foi criado em 2008 e desde lá se reúne mensalmente para tratar do tema. Há ainda uma troca diária de informações, entre todos os integrantes, para agilizar a comunicação e resolução dos casos.