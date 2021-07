Governo do RS estuda realocação de setores da SSP que funcionavam em prédio destruído pelas chamas

incêndio que atingiu o prédio-sede do departamento executivo na noite desta quarta-feira (14) está sendo estudado pelo Governo do Estado. Na tarde desta quinta-feira (15), o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, se reuniram para decidir a realocação dos setores da pasta que funcionavam no local destruído pelas chamas, e declarar a instauração de sindicância administrativa para apurar o fato. O futuro das instalações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) após odo departamento executivo na noite desta quarta-feira (14) está sendo estudado pelo Governo do Estado. Na tarde desta quinta-feira (15), o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, se reuniram para decidir a realocação dos setores da pasta que funcionavam no local destruído pelas chamas, e declarar a instauração de sindicância administrativa para apurar o fato.

Também foi debatido no encontro o método de destruição das estruturas restantes, e a necessidade de que isso deve ocorrer de forma célere, para garantira a segurança da população e liberação da mobilidade local. Após a reunião, foi encaminhada a criação de uma comissão para monitorar e dar andamento aos processos. Momentaneamente, os trabalhos administrativos da pasta seguem em regime de teletrabalho, e não devem ter prejuízo no atendimento às demandas do Estado.

Conforme informações da assessoria de imprensa da SSP, apenas os setores administrativos da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), da Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen), do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) funcionavam no local, além dos serviços de emergência 190 da Brigada Militar, 193 dos Bombeiros e 197 da Polícia Civil.

Por enquanto, o Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria, responsável pela gestão de atendimento aos telefones de emergência das vinculadas e despachos de viaturas, foi mobilizado em caráter provisório para as dependências do 9º Batalhão de Polícia Militar.

Dentre os locais disponíveis para receber a operação dos setores administrativos que funcionavam no prédio-sede da SSP, são cogitados o centro de treinamento da Procergs, um prédio da CEEE, entre outras edificações. Mas tudo vai depender da demanda e especificidade de cada diretoria.

Também devem ser revistos o andamento dos contratos terceirizados de manutenção, limpeza e higiene, manutenção de elevadores e ar-condicionado, entre outros. Os gestores ainda avaliaram o uso de servidores, acesso a serviços, rede lógica e equipamentos necessários para a retomada dos trabalhos presenciais.

Como fica o funcionamento dos serviços: