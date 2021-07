Evento náutico solidário arrecada 6 toneladas de alimentos

Mais de 6 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas e repassadas ao município de Barra do Ribeiro neste sábado (10), em uma ação solidária que reuniu 235 embarcações de todo o Estado. A iniciativa batizada de “1º Vejelaço Solidário do Rio Grande do Sul” também fez a doação de uma tonelada de agasalhos em apoio à comunidade carente local.

De acordo com o responsável pela organização do evento e também velejador, Cristian Yanzer, a iniciativa foi um êxito, integrando um grande número de participantes. “Pela contagem das embarcações e que foram feitas por intermédio de imagens de drones, dá para afirmar que foi promovido o maior evento náutico solidário da história do Brasil”, comemora. Yanzer explica que as doações foram feitas por velejadores de todo o Brasil e também por pessoas que vivem na Itália, Alemanha e Portugal que fizeram repasses de forma online.

Yanzer explica que a ideia do Velejaço surgiu a partir de um assalto a um médico velejador, que ocorreu em Barra do Ribeiro. Para evitar que o caso isolado afastasse outros velejadores do município, houve uma ação conjunta de velejadores, com o apoio da prefeitura, para estreitar relações com a comunidade local.

Antes disso, Yanzer já havia sido convidado a realizar a batimetria do Guaíba no município, ou seja, uma “leitura” da profundidade da água para dar segurança à navegação dos pescadores de Barra do Ribeiro. O assoreamento estava prejudicando a pesca no município.

O velejador explica que a ação beneficente recebeu o apoio do Clube Veleiros do Sul, Iate Clube Guaíba, Sava Clube e os Cruzeiristas do Rio Grande do Sul. Yanzer diz que os barcos percorreram várias distâncias, procedentes, por exemplo, de Tapes, Pelotas, São Lourenço do Sul e Rio Grande. Todos se encontraram em Barra do Ribeiro, ao meio-dia de sábado.

Yanzer informa que outras ações já estão programadas, como o Velejaço da Vila de Itapuã, também na região das ilhas (do Guaíba) e Canoas com acesso pelo Rio dos Sinos. A ideia, segundo ele, é que as ações ocorram ainda neste ano, apoiando as pessoas em condições sociais vulneráveis.