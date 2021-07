Trincheira da Ceará volta a ser fechada devido a alagamento

Atualizada às 21h36min de 10/07/2021 - Já está virando rotina em Porto Alegre. Mais uma vez a trincheira da Ceará, principal ligação de quem chega à Capital vindo de Canoas (BR-116), freeway (Litoral Norte) e Aeroporto Salgado Filho, foi fechada para o trânsito após o alagamento na pista. Por volta das 21h30min, a prefeitura comunicou que a travessia estava liberada.

A medida foi adotada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O bloqueio ocorreu por volta das 20h deste sábado (10), em nota no site da prefeitura.

"A equipe de manutenção do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está no local e a previsão é que o sistema de bombeamento entre em funcionamento breve", informa a nota.

As bombas servem para evitar que haja acúmulo de água gerado pela diferença do nível da trincheira em relação ao Lago Guaíba. As máquinas são novas e funcionam com sistema digital e já apresentaram problemas outras vezes.