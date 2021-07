Entidades distribuem marmitas e arrecadam alimentos em Porto Alegre

Uma ação durante este sábado (10), em Porto Alegre, levou marmitas a pessoas em situação de rua e arrecadou alimentos para ajudar comunidades em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19, da Frente Brasil Popular e de centrais sindicais.

Foi o 10J Solidário. O drive-thru recebeu duas toneladas de gêneros alimentícios. Já 300 marmitas foram confeccionadas na cozinha do Sindicato dos Municípários de Porto Alegre (Simpa), onde estava o ponto de drive-thru, e depois entregues por motoboys ao Comitê do Centro e Movimento Nacional da População de Rua.

Em nota, as entidades informaram que a elaboração de marmitas também ocorreu em cozinhas na Vilas Farrapos e bairros Cruzeiro e Glória.

“A ação social é um contraponto à motociata na Capital. Somos aqueles e aquelas que valorizam a vida, a vacina, a ciência, as políticas sociais e o serviço público”, afirmou, por nota, o presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do RS (Sintergs), Antonio Augusto Medeiros, entidade que integra o Comitê Popular.