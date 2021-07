Ação conjunta dispersa aglomerações e encerra baile funk com 2 mil pessoas

Ação integrada das forças de segurança municipal e estadual dispersou aglomerações em Porto Alegre na noite de sexta-feira (9), e madrugada deste sábado (10), em cumprimento às normas de prevenção à Covid-19. A sede da Escola de Samba Império da Zona Norte, na avenida Sertório, bairro Navegantes, foi autuada e interditada. O local reuniu 2 mil pessoas em um baile funk, que foi encerrado pelos agentes.

Na rua Padre Chagas, bairro Moinhos de Vento, cerca de 600 pessoas estavam aglomeradas próximas à esquina com a rua Dinarte Ribeiro. Foi realizada também a dispersão de 200 pessoas na rua Lima e Silva esquina com República, na Cidade Baixa. Um bar na avenida Eduardo Prado, bairro Cavalhada, foi autuado por funcionar com música sem ter alvará.

Participaram da ação a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização. Denúncias devem ser feitas pelos fones 153 e 156.