Telefone 156 volta a funcionar após ficar fora do ar devido a problema com fibra óptica

Depois de um dia de instabilidade e horas fora do ar , o telefone 156 da prefeitura de Porto Alegre, que permite buscar informações, fazer solicitações e reclamações sobre serviços públicos, voltoou a funcionar.

O restabelecimento ocorreu por volta das 19h, segundo a Unidade de Relacionamento com a Sociedade, que gerencia o serviço ligado à Central de Atendimento ao Cidadão.

Durante a manhã, o sistema teve instabilidade. No começo da tarde, acabou ficando fora do ar.

Segundo a unidade, foi uma falha na fibra óptica da rede de telefonia que impediu a conexão do telefone 156. A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria chegou a prever o retorno por volta das 16h desta sexta, mas acabou demorando um pouco mais.

Desde a manhã, houve instabilidade para fazer as ligações. Os moradores podiam usar como alternativa os canais digitais, como o aplicativo do 156+POA e o site do serviço.

Além do telefone 156, as pessoas podem acessar as áreas da prefeitura pelo aplicativo baixado pelas lojas virtuais de aplicativos do smartphone - o 156+POA, ou pela internet no https://156web.procempa.com.br/.