Qual a diferença entre gripe e resfriado para crianças?

A cada inverno que se inicia os pais ficam receosos e com dúvidas: será que meu filho está com gripe ou apenas um leve resfriado? Os dois são processos inflamatórios e atingem as vias aéreas superiores, ou seja, nariz e garganta.

Os sintomas são parecidos. Até pouco tempo atrás, o termo gripe era usado para qualquer resfriado comum pela população em geral. No entanto, desde o surgimento da gripe H1N1 e mais recentemente com o coronavírus, essa diferença passou a ficar um pouco mais clara. A gripe tem sintomas mais fortes, dores de cabeça e apresenta um quadro viral mais importante, segundo o médico pediatra e associado da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS), José Paulo Ferreira.

“Resfriados e viroses em geral acontecem. A criança fica uns dois ou três dias com o nariz um pouco trancado, se alimenta geralmente de forma mais irregular e depois passa. Casos mais leves, em grande parte, não é preciso um tratamento medicamentoso. Soro fisiológico no nariz é importante somado a hidratação e uma alimentação balanceada já ajudam”, explica.

Seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo sistema privado, a vacina contra gripe é fortemente indicada para todas as crianças. “Independentemente da idade é importante a criança se vacinar”, acrescenta José Paulo.