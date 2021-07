Além da Covid e da gripe, há outras quatro vacinas que adultos devem tomar

quatro vacinas que o público de 20 a 59 anos deve tomar. A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona uma palavra que boa parte dos adultos já tinham esquecido: vacina. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, divulgado pelo Ministério da Saúde, existemMas, caso esses adultos não tenham recebido certos imunizantes durante a infância, a lista pode aumentar.

Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e Dupla Adulto (difteria e tétano) são as quatro vacinas que o Calendário Nacional de Vacinação prevê para os adultos. De acordo com o coordenador do serviço de infectologia e do controle de infecção do Hospital São Lucas da Pucrs, Fabiano Ramos, apesar do que consta no calendário, as vacinas que cada adulto deve tomar vai depender muito da imunidade e da saúde dessa pessoa.

As quatro vacinas são oferecidas gratuitamente nos postos de saúde de Porto Alegre. “Fatores como, por exemplo, se essa pessoa recebe quimioterapia, se toma alguma medicação que baixa a imunidade ou questões epidemiológicas importam”, complementa Ramos.

Ele explica, ainda, que alguns imunizantes são novas adições ao calendário vacinal infantil, então é possível que os adultos não tenham feito. “Quando essas pessoas não fizeram ou não sabem se fizeram alguma vacina na infância, deveriam fazer novamente”, sugere.

Ramos entende que é comum que os adultos se confundam com essas questões. “Muitas vezes os adultos não acompanham e não têm uma carteira de vacinação. Normalmente, eles buscam fazer as vacinas em momentos de necessidade, por exemplo, se forem viajar para determinado local que exige determinada vacina.” O especialista aconselha, porém, que seja feita uma avaliação médica para saber quais vacinas são indicadas.

O calendário vacinal prevê as vacinas antipneumocócicas e antimeningocócicas apenas para o primeiro ano de vida das crianças. Porém, Ramos explica que os adultos podem fazer, se quiserem.

Já para o chefe do serviço de pneumologia e cirurgia torácica do Hospital Moinhos de Vento, Marcelo Basso Gazzana, algumas vacinas são mais indicadas para quem terá mais benefícios com ela. Esse é o caso da vacina da pneumonia. “A indicação é para pacientes com imunossupressão, que tiveram o baço removido, com doenças crônicas (hepática, cardíaca) ou todos os indivíduos acima de 65 anos”, conta.

Essa vacina previne contra a pneumonia por pneumococo, que é a bactéria causadora de pneumonia mais comum. Logo, a vacina não protege contra todos os tipos de pneumonia, apenas alguns. "Não é uma vacina que tem uma indicação formal, porque o benefício vai ser menor. Parte das pessoas nunca vão ter pneumonia por pneumococo”, pontua. Portanto, é necessário uma avaliação médica. O Calendário Nacional de Vacinação aconselha que as crianças recebam a primeira dose da vacina pneumocócica 10 aos dois meses, a segunda aos quatro meses e o reforço aos 12.

“Para os adultos, o esquema ideal é tomar a vacina pneumocócica 13 e, depois de um ano, tomar o reforço com a pneumocócica 23. Em alguns casos específicos, é aconselhável reforçar a pneumocócica 23 a cada cinco anos”, explica Gazzana.

A diferença das duas vacinas para adultos (a pneumocócica 13 e a 23) é que elas induzem respostas imunes diferentes. A pneumocócica 23 é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e só é feita com receita médica. Enquanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec) ainda debate o tema, a pneumocócica 13 está disponível apenas na rede privada. Nas clínicas particulares de Porto Alegre, o valor dessa vacina é de R$ 300,00.