Em sábado com Bolsonaro em Porto Alegre, MST doa alimentos para 5,3 mil marmitas

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sul (MST-RS) realiza neste sábado (10) a doação de alimentos que serão suficientes para a produção de 5,3 mil marmitas, que serão destinadas a famílias da periferia de Porto Alegre.

Segundo o MST, a atividade será um contraponto à presença do presidente Jair Bolsonaro na Capital. Bolsonaro participa de encontros com empresários e de uma motociata , que viraram marcas da ação de apoiadores do presidente.