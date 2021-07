Julho Amarelo: campanha alerta para importância da testagem para hepatites virais

O dia 28 de julho foi definido como Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, marcando a data do nascimento do cientista Baruch Blumberg, ganhador do Prêmio Nobel, que descobriu o vírus da hepatite B. No Brasil, a Lei 13.802/2019 instituiu o Julho Amarelo, a ser realizado a cada ano em todo o território nacional, quando são efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites virais. Para incentivar o diagnóstico e o tratamento, o Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig), vinculado à Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), lançou a campanha "Não Vamos Deixar Ninguém para Trás".

A campanha do Ibrafig condensa as ações feitas durante todo o ano para o enfrentamento das hepatites virais, principalmente as hepatites B e C, que podem evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. O presidente do Ibrafig, Paulo Bittencourt, explicou que as hepatites B e C, em geral, evoluem de forma silenciosa. Por isso, o indivíduo só acaba descobrindo que tem uma doença no fígado quando desenvolve cirrose ou câncer, já em fase avançada. Segundo o hepatologista, para os casos de cirrose, o tratamento é o transplante de fígado. Já nos casos de câncer, o tratamento curativo não é mais possível.

"O alerta que estamos fazendo é em relação à solução que nós encontramos para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 nas ações de testagem que reduziram muito no País", pontuou. No ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, a aplicação de testes rápidos por parte do governo, nas unidades de saúde, caiu mais de 40%. Um dos motivos para essa redução, de acordo com o especialista, é que o isolamento social diminuiu a procura para a testagem que ocorre de forma habitual em todas as unidades básicas de saúde.

Para facilitar o acesso das pessoas à testagem, o Ibrafig criou o número gratuito 0800 882 8222. Esse número, que também pode ser acessado via WhatsApp, mapeou todos os pontos de testagem gratuitos no País, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e tem o objetivo de orientar a população a procurar o ponto mais próximo de sua residência. "Não só procurar um ponto para a testagem mas, em caso positivo, ajudar o indivíduo a se vincular ao sistema de saúde para o tratamento. A questão toda é que, com a pandemia, várias ações de testagem que eram feitas em todo o País foram prejudicadas”, enfatizou Bittencourt.

O hepatologista lembra que o Brasil é signatário de um plano da Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa reduzir a mortalidade atribuída às hepatites em mais de 75%, até 2030. Para isso, o País precisaria realizar testagem só para hepatite C entre 9 milhões e 12 milhões de pessoas todo ano. Com a redução da testagem ocorrida por causa da pandemia, o presidente do Ibrafig estimou que o plano de eliminação das hepatites virais até 2030 vai estar longe de ser alcançado.

"Daí a importância da campanha para alertar a população de que a falta de testagem hoje, mesmo durante a pandemia da Covid-19", pode levar ao aumento dos número de casos de cirrose e de câncer de fígado nos próximos anos, e ao aumento da mortalidade devido a essa doença. "É o que nós, médicos, estamos chamando de morte silenciosa, que não está associada à Covid-19, mas, sim, à redução do número de exames, de testagens, à redução do cuidado, em geral, em relação à saúde, devido ao receio da pandemia e do medo das pessoas de procurarem o sistema de saúde.”