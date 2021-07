Embraer tem 30 vagas para engenheiros no Programa de Especialização em Engenharia

A Embraer abre 30 vagas para a seleção de engenheiros para o Programa de Especialização em Engenharia (PEE), realizado anualmente pela empresa em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). As inscrições ocorrem até o dia 31 de agosto por meio do link https://embraer.com/pee

Os profissionais devem ter inglês avançado e se formado a partir de 2019 e 2021, nas áreas de aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automobilística, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, física, manufatura, manutenção, materiais, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, naval, produção, química, robótica, sistemas, softwares e telecomunicações.

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas de forma remota, sendo necessário o uso de computador ou notebook com câmera, microfone e conexão com internet. O inicio das aulas está previsto para fevereiro de 2022, com duração de um ano e meio, que será dividido em 4 fases.