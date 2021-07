Nevoeiros podem cobrir parte do RS nesta quarta-feira

Os nevoeiros podem estar presentes em parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (7) com importante impacto na visibilidade. Em geral, os modelos meteorológicos projetam que há a possibilidade dos nevoeiros se dissiparem mais rápido hoje, contudo, ainda podem reduzir bastante a visibilidade, sobretudo, nas Metades Leste e Sul do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ao longo do dia o sol predomina em grande parte do Rio Grande do Sul com previsão de aquecimento gradual e sensação térmica agradável. O vento predomina fraco do quadrante Norte/Nordeste com rajadas moderadas ao longo do dia.

Porto Alegre pode ter cerração no começo do dia, com tendência de uma quarta-feira ensolarada e com possível aquecimento gradual a tarde. Nos próximos dias, os prognósticos indicam a manutenção do tempo firme com sol e a temperatura sobe um pouco mais durante as tardes. Não se descarta nevoeiros nas manhãs.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 9ºC