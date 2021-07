Em reunião com rodoviários, Melo cobra contingenciamento imediato da Carris

Em reunião com a diretoria da Companhia Carris Porto Alegrense (Carris) e representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa), nesta terça-feira (6), o prefeito Sebastião Melo condicionou qualquer novo repasse para a empresa à necessidade imediata de uma proposta de contingenciamento de gastos. Com dificuldade para vencer a folha de pagamento dos funcionários, a companhia necessita de aporte mensal de R$ 6 milhões do município para saldar todas as despesas.

De acordo com o presidente da Carris, Maurício Cunha, solicitante do encontro, algumas medidas já estão sendo adotadas, desde o início do ano, para reduzir custos. No entanto, persistem os problemas para honrar com as obrigações. “A cada mês, se não ocorre o aporte de R$ 6 milhões da prefeitura, não conseguimos saldar as despesas”, destacou Cunha.

As dificuldades das finanças municipais também foram contextualizadas ao grupo pelo secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, que enfatizou os gastos com o enfrentamento da pandemia neste primeiro semestre. Segundo ele, somente para a Carris, até junho, a prefeitura já repassou cerca de R$ 35 milhões.

a intenção de privatizar a companhia Para Melo, que já anunciou, é chegado o momento de repensar os serviço prestado pela Carris à sociedade. "Não repassaremos novos recursos antes da apresentação de uma proposta de contingenciamento, com corte de custos”, disse.