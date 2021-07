Equipamento que reduz ação de nevoeiros no Salgado Filho está desligado para obras da pista

nevoeiro registrado em Porto Alegre A baixa visibilidade para pousos e decolagens no Aeroporto Salgado Filho na manhã desta segunda-feira (5), em função do, somada ao desligamento do equipamento antineblina, ocasionou o fechamento da pista por cerca de 6 horas e o cancelamento de cinco voos. Além disso, outros dois tiveram a rota remanejada para outros aeroportos.

De acordo com a Fraport, concessionária do Salgado Filho, as operações foram suspensas entre 4h02min e 10h11min, horário no qual as decolagens foram retomadas. Já as operações de pouso recomeçaram próximo ao final da manhã, às 10h53min. Os voos em atraso desde então deverão ter os horários normalizados ao longo do dia.

Obras de ampliação da pista estão paralisadas há cerca de três meses. Crédito: Luiza Prado/JC

obras de ampliação da pista do aeroporto O equipamento antineblina ILS CAT II está desde 2019 desligado, por conta das, e só será recolocado quando a expansão estiver concluída. Enquanto isso, o terminal segue operando com a versão ILS CAT 1, em ação coordenada com as companhias aéreas, com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e com a Agência Nacionalde Aviação Civil (Anac). "O CAT I permanece operando normalmente e não registramos impacto significativo nas operações neste período em virtude do CAT II", informa a Fraport.