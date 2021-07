Ampliação da vacina contra a gripe ainda não tem data definida em Porto Alegre

A ampliação da vacina da gripe para toda a população, segundo anúncio do Ministério da Saúde, ainda não tem uma definição sobre quando vai ser ofertada. Quem está fora dos grupos prioritários precisa pagar para receber a proteção.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a discussão irá passar pelo Conselho de Secretarias Municipais da Saúde (Cosems) nesta terça-feira (6). Na quarta-feira (7), está prevista uma reunião com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS) para pactuar as orientações.

ampliar a vacinação contra a gripe para a população em geral, mas depende de data definida pelo governo do Rio Grande do Sul. Porto Alegre garante que está com toda a estrutura pronta para

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), assim que for liberada a ampliação por parte do Estado, a Capital irá começar a aplicar a vacina para demais pessoas, além dos grupos prioritários.

Atualmente, 120 locais estão atendendo no combate à gripe, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Podem receber o imunizante idosos, trabalhadores de saúde, crianças com idade entre seis meses e seis anos incompletos, puérperas, gestantes, indígenas, pessoas com comorbidades, portadores de deficiência, trabalhadores da segurança, das forças armadas, professores, e trabalhadores do transporte.

A rede de oferta do imunizante para a influenza H1N1 vem sendo ampliada, desde o início de junho. A campanha começou em 12 de abril, com um público estimado em 728.901 pessoas. No entanto, o percentual de imunizados é considerado baixo pelos gestores da SMS. Atualmente, apenas 48% dos grupos prioritários estão vacinados. Os maiores índices de vacinação estão entre os indígenas, que superaram a meta de 90% do grupo.

A baixa procura pela vacina da gripe em todo o País levou o Ministério da Saúde a ampliar a campanha para toda a população acima dos seis meses de idade neste final de semana. Segundo a portaria 196 da a Secretaria de Vigilância em Saúde, até 28 de junho as coberturas ainda estavam muito baixas, com menos de 43% do público-alvo imunizado.

Em Porto Alegre, a campanha ampliada irá durar enquanto houver estoque da vacina. Atualmente, há mais de 350 mil doses disponíveis. Quem procurar o imunizante deve atentar para a janela após a vacinação contra a Covid-19. É preciso esperar um intervalo de 14 dias entres as vacinas.