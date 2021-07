Clínicas atinge nível crítico de estoque de sangue e necessita 'urgentemente' de doação

Através de comunicado emitido na manhã desta segunda-feira (5), o Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) relatou nível crítico de estoque de sangue. Devido ao estágio atual, a doação é mais do que necessária. Todos os tipos de sangue são aceitos.

Localizado na rua São Manoel, número 543 (segundo andar), o banco funciona das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, opera das 8h às 12h. As doações podem ser agendadas por meio do site do HCPA. Dessa forma, aglomerações e esperas em filas são evitadas.