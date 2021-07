Guarda Municipal desfaz quatro aglomerações com total de 900 pessoas

Duas aglomerações em Porto Alegre com total de 400 pessoas na rua Padre Chagas, esquinas com as ruas Luciana de Abreu e Dinarte Ribeiro, bairro Moinhos de Vento, e outras com cerca de 300 pessoas na Fernando Machado, Centro Histórico, e aproximadamente 200 pessoas na esquina da Lima e Silva com a República, Cidade Baixa, foram dispersadas pela Guarda Municipal na noite de sábado (3), e madrugada deste domingo (4). Durante a operação conjunta com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar, os agentes também autuaram um bar na rua Comendador Caminha, bairro Moinhos de Vento, e detiveram um homem suspeito de distribuir cédulas de dinheiro falsas.