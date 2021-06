Ufrgs vence edital para capacitar 380 mil agentes de saúde em todo o Brasil

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi a selecionada pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) para a formação técnica, por meio do Programa Saúde com Agente, de cerca de 380 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que atuam diretamente nas comunidades de todo o Brasil.

O anúncio foi feito pelo reitor Carlos André Bulhões, em reunião virtual nesta quarta-feira (30), com a presença da direção das unidades acadêmicas que elaboraram a proposta e darão andamento ao projeto. O contrato e as primeiras ações serão definidos nas próximas semanas. “É uma grande notícia, que traz alegria e, ao mesmo tempo, enorme responsabilidade, pela dimensão nacional deste projeto. O resultado exitoso é fruto de um trabalho articulado”, completou Bulhões.

As diretrizes do processo na Ufrgs foram alinhadas com os professores Cíntia Boll, Leandro Raizer e Júlio Barcellos, da Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação. As unidades que participam do projeto são a Escola de Enfermagem, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Medicina, o Instituto de Psicologia e a Faculdade de Odontologia, e a proposta prevê a oferta de Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde, para os agentes comunitários de saúde, e Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias, para os agentes de combate às endemias.

No julgamento das propostas, o Conasems avaliou que a Ufrgs atendia ao chamado “com propostas criativas, estruturadas, referenciadas em evidências científicas para a produção de um ensino significativo, voltado para as necessidades reais da prática e para a produção de um cuidado humanizado e conectado com as evidências de situações reais no serviço.”

As aulas serão em metodologia de ensino híbrido, com o desenvolvimento de atividades educacionais presenciais, durante a jornada de trabalho, e atividades à distância, totalizando carga horária de 1.280 horas para cada curso. O processo de ensino-aprendizagem terá ainda o acompanhamento de tutores, para as atividades à distância, e preceptores, para as presenciais.