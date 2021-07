Massa de ar polar mantém as temperaturas baixas no RS nesta quinta-feira

A massa de ar polar ainda seguirá presente no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (1), porém a tarde será de tempo mais seco e propiciará maior amplitude térmica. A temperatura poderá baixar de 5°C na grande maioria das áreas no turno da manhã. Em trechos de maior altitude a temperatura poderá ficar ao redor de 0°C e até mesmo negativa. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há possibilidade de neblina e nevoeiros com redução de visibilidade, especialmente na Metade Leste do Estado. Já entre o Oeste, parte do Norte e Noroeste há risco de formação de geada. Durante a tarde, modelos meteorológicos projetam o tempo mais aberto com aberturas de sol que irão favorecer maior elevação térmica com máximas ao redor de 16 a 18°C em muitas cidades.

O sol poderá vencer a barreira de nuvens nesta quinta-feira com expectativa de temperatura mais amena à tarde em Porto Alegre. O dia pode começar com frio e nevoeiros, porém o tempo tende a abrir com previsão de sol e poucas nuvens, especialmente à tarde. Amanhã e no fim de semana a tendência é de sol.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 20°C

Mínima: - 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 17ºC

Mínima: 6ºC