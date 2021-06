Manifestantes protestam contra restrições na demarcação de terras indígenas

Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul , no bairro Cidade Baixa, e na Esquina Democrática, no Centro Histórico, onde mais de 500 indígenas se concentraram pedindo apoio à luta em defesa da terra e da vida dos povos originários. Eesta quarta-feira (30) é marcada por atos contra a tese do Marco Temporal que está na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). As manifestações ocorreram em frente ao, no bairro Cidade Baixa, e na Esquina Democrática, no Centro Histórico, onde mais de 500 indígenas se concentraram pedindo apoio à luta em defesa da terra e da vida dos povos originários.

Os atos se somam a dezenas de outros que ocorreram durante o dia, no País inteiro.

Antes de iniciarem uma série de apresentações culturais, indígenas e quilombolas fizeram uma caminhada pela Rua dos Andradas. O grupo contou com o apoio de representantes de diferentes instituições, como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Agencia Internacional de Prensa Indígena (Aipin), Conselho Missionário das Nações (Comin), Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), Frente Quilombola e Cáritas.

"Essas duas últimas semanas têm sido decisivas para a vida e futuro dos povos indígenas", destaca o conselheiro do Cimi, Roberto Liedgott. "Se o STF optar pelo Marco Temporal, aniquila-se a perspectiva de demarcação de terras no Brasil, que é uma luta de 500 anos assegurada pela Constituição de 1988."

Projeto de Lei 490/2007 , aprovado na última quarta-feira (23) pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, estabelece limites para os territórios dos povos originários afirmando que estes só podem ser demarcados se os indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal (5 de outubro de 1988), ou se ficar comprovado conflito pela posse da terra. Utilizada por representantes do agronegócio, a tese do Marco Temporal - um dos pontos mais polêmicos do, aprovado na última quarta-feira (23) pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, estabelece limites para os territórios dos povos originários afirmando que estes só podem ser demarcados se os indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal (5 de outubro de 1988), ou se ficar comprovado conflito pela posse da terra.

Por outro lado, caso o STF rejeite o Marco Temporal, a decisão deverá se sobrepor a qualquer legislação aprovada pelo Congresso que seja baseada no critério e o que valerá será o que está prescrito na tese do indigenato, que assegura aos povos originários o direito de demarcação de terras em territórios tradicionalmente ocupados, conforme expresso no artigo 231 da Constituição brasileira.

"O Marco Temporal é uma tese genocida, de apagamento e extermínio dos povos indígenas. Nós sabemos que o território brasileiro é todo dos povos originários. O que está em jogo é a nossa terra, o nosso território ancestral", afirma a coordenadora do Centro de Referência Indígena Afro do RS, Alice Guarani. No local, que reuniu mais de 50 pessoas, também ocorreram performances - uma delas executada pelo grupo de teatro Levanta Favela e outra por uma das mulheres indígenas que integram o Centro. Houve cantos de luta e tambores, assim como o protesto ocorrido no Centro da cidade.