Ufrgs terá primeiro centro de referência à comunidade LGBTQIA+ de Porto Alegre

Porto Alegre terá seu primeiro centro de referência voltado à comunidade LGBTQIA+. A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) anunciou que destinará R$ 1,2 milhão em emendas parlamentares a iniciativas de apoio á causa no Estado.

Desse valor, R$ 700 mil foram direcionados para a criação da unidade que ficará na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), segundo nota divulgada nessa terça-feira (29).

O projeto é coordenado pelos professores da Ufrgs Henrique Nardi e Paula Sandrine, do Instituto de Psicologia, e Guilherme Ferreira, da Faculdade de Serviço Social.

Atualmente, a universidade possuiu apenas um centro de referência em direitos humanos, que promove o acolhimento e orientação a pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao racismo, discriminação de gênero, sexualidade e identidade de gênero.

Os outros R$ 500 mil das emendas vão para o Espaço Transcender, o primeiro ambulatório do interior do Rio Grande do Sul exclusivo a homens e mulheres trans e travestis. A unidade atende dentro da Policlínica do Rosário, em Santa Maria.

O repasse será oficializado, de forma simbólica, às 14h desta sexta-feira (2). Melchionna e o grupo de professores se reunião dentro da Faculdade de Serviços Sociais da Ufrgs.