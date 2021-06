RS recebe mais de 350 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta

Chegam, no início da noite desta quarta-feira (30) ao Rio Grande do Sul, dois novos lotes de vacinas contra a Covid-19. São imunizante das fabricantes AstraZeneca e Pfizer. Os dois lotes somam 352.760 doses. Ambas as vacinas necessitam de duas doses para gerarem imunização completa, portanto, são doses suficientes para proteger 176.380 gaúchos do coronavírus.

A maior remessa será a de vacinas da AstraZeneca. Serão 290.750 novas doses do imunizante que serão distribuídas para as cidades gaúchas. Elas chegarão ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no voo AD 4196, que tem previsão de pouso para as 19h25min.

70 minutos mais cedo, às 18h15min, deve pousar na Capital o voo LA 4673, que tratará novo lote da Pfizer. Nesta remessa, serão 62.010 novas doses deste imunizante.