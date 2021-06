Aos 87 anos, morre o jornalista e escritor gaúcho Walter Galvani

O jornalista, escritor e professor gaúcho Walter Galvani da Silveira faleceu na madrugada desta terça-feira (29). Aos 87 anos, Galvani sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Nascido em Canoas, Walter Galvani estreou no jornalismo na terra natal. Em 1954, ele ajudou a fundar o jornal Expressão e, no ano seguinte, começou a trabalhar para o Correio do Povo. Galvani completaria 55 anos de atuação em Porto Alegre em agosto.

Além do Correio, Galvani atuou em todos os veículos da Empresa Jornalística Caldas Júnior. Ele ainda foi diretor de redação da Folha da Tarde.

Ao longo da vida, Galvani também foi autor de diversos livros. Entre os destaques, estão "Um Século de Poder: Os bastidores da Caldas Júnior" e "Nau Capitânia", pelo qual recebeu o Prêmio Casa De Las Américas.

Galvani foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2003.

Mais recentemente, ele escrevia para os jornais ABC Domingo, do Grupo Editorial Sinos, e para o Diário Popular de Pelotas. Eventualmente, seus textos apareciam na revista da Academia Rio-Grandense de Letras, onde ocupava a Cadeira de número 25, além de jornais como A Razão, de Santa Maria.