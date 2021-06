Palácio Piratini fica sem luz por 16 horas após defeito em subestação

Atualizada às 10h51min de 29/06/2021 - A imagem postada pelo governador Eduardo Leite em seu Instagram chama a atenção: reunião da equipe no Palácio Piratini à luz da tela de notebooks, de iluminação à bateria para gravar transmissões ao vivo e de celulares.

A razão: a sede do governo gaúcho ficou sem energia por 16 horas, desde as 18h desta segunda-feira (28). O abastecimento foi restabelcido por volta das 10h30min desta terça-feira (29), seguindo previsão feita pelo palácio nesta manhã.

Jornal do Comércio. Devido à intercorrência, a cerimônica com a Embaixada dos Estados Unidos para assinatura de um memorando de entendimento com o governo foi transferida para o Centro Administrativo. O embaixador norte-americano no Brasil, Todd Chapman, vai assinar o documento com Eduardo Leite, com foco em ações para o desenvolvimento econômico e inovação no Rio Grande do Sul, conforme informação antecipada pelo

Segundo a CEEE, a interrupção do abastecimento afetou também a Assembleia Legislativa e o Palácio da Justiça, sede do Judiciário estadual, que ficam no entorno da Praça da Matriz. A concessionária, que foi vendida pelo Estado para o grupo Equatoriano , teve de desarmar um alimentador conectado à rede de baixa tensão.

Um problema na subestação dentro do palácio teria provocado o desarme, que teve de ser feito pela empresa. As equipes da CEEE trabalharam até as 23h e religaram o suprimento às 23h40min. A demora ocorreu, diz a concesionária, porque foi necessário acessar os cabos da rede de baixa tensão na tubulação subterrânea que tinha água.

Mas a luz foi restabelecida apenas para a Assembleia e o Palácio da Justiça. "Equipes de serviço do governo do Estado seguiram trabalhando na estrutura interna", informa o Palácio Piratini. A CEEE esclareceu que tinha de ser resolvido o defeito interno para o retorno da energia na sede do governo.