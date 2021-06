Rio Grande do Sul registra o maior número de casos de dengue dos últimos 11 anos

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou 8.085 casos confirmados de dengue e dez mortes no Rio Grande do Sul em 2021. Os números são maiores do que os referentes aos oito primeiros meses do ano passado, quando, até setembro, 3.563 casos e seis mortes tinham sido registradas. Somente entre 16 de maio e 19 de junho, 1.684 novos casos foram registrados.

As duas primeiras mortes ocorreram na Semana Epidemiológica 14 (04/04 a 10/04), em Erechim e Santa Cruz do Sul. Nessa primeira semana de abril, o número de casos confirmados ainda era de 1.444. Até 19 de junho, o número de óbitos pela doença já estava em dez: cinco em Santa Cruz do Sul, três em Erechim, um em Passo Fundo e um em Bom Retiro do Sul.

O boletim epidemiológico da Semana Epidemiológica 24 (13/06 a 19/06), feito pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/RS), registrou 12.507 casos suspeitos de dengue. Desses, 8.085 foram confirmados, sendo 7.900 autóctones - contraídos na própria região. Outros 3.860 foram descartados e 373 ainda aguardam investigação.

O ano de 2021, mesmo que ainda na metade, já apresenta o maior número de casos notificados, confirmados e autóctones desde 2010. Até então, 2016 tinha sido o ano com o maior número de casos notificados (7.300), 2020 o ano com maior número de casos confirmados (3.519) e 2010 o ano com o maior número de casos autóctones (3.338).

Dos casos contraídos na própria região registrados até 19 de junho de 2021, 84,5% concentram-se em quatro municípios: Aratiba, Erechim, Santa Cruz do Sul e Bom Retiro do Sul.

Até a Semana Epidemiológica 24 de 2021, 204 municípios das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) notificaram casos suspeitos de dengue e 15 confirmaram casos autóctones. Erechim (5.839) e Santa Cruz do Sul (3.798) são os dois municípios com maior número de casos notificados. Em terceiro lugar está Lajeado, com 880 casos notificados. Porto Alegre está em quarto e já notificou 296 casos, dos quais 130 foram confirmados.