UniRitter amplia clínica e dobra atendimento odontológico à comunidade

A Clínica Escola de Odontologia UniRitter - localizada no campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555), em Porto Alegre - está ampliando sua capacidade de atendimento à comunidade, e poderá oferecer o dobro de consultas diárias. No local, alunos do curso estarão realizando o trabalho sob a supervisão dos professores.

Aberta com protocolos de segurança em prevenção à Covid-19, e cumprindo todas as orientações propostas pela Anvisa, a clínica oferece consultas e procedimentos com custo simbólico aos pacientes. Os atendimentos estão disponíveis de segundas à quintas-feiras, das 9h às 12h e das 18h às 21h, para crianças acima de quatro anos, jovens e adultos, sendo necessária a realização de um cadastro com o CPF. Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone (51) 3230.3351 ou pelo email [email protected]

Entre os procedimentos realizados estão profilaxias, tratamentos de canal, extrações, restaurações e próteses dentárias. O lugar dispõe, ainda, de duas salas de radiologia e equipadas, um laboratório de pequenos ajustes e um Centro de Material e Esterilização.

Segundo a Instituição, a área foi ampliada e agora conta com 749 m², somando-se parte nova e anterior. Nos consultórios, as novas instalações receberão reforço com equipamentos de ponta no mercado.

"A nova estrutura da clínica também abre mais vagas nas disciplinas de estágio interno, preparando o aluno para o exercício da profissão e mostrando a importância da realização de trabalhos sociais na formação do cidadão", destaca a coordenadora do curso de Odontologia da UniRitter, Karla Rodrigues Gamba.