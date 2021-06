Temporal deixa estragos em sete municípios e um ferido grave no RS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul neste fim de semana deixou sequelas para sete municípios gaúchos. No total, 2.809 pessoas foram afetadas e 16 se encontram desalojadas no Estado após as fortes chuvas e ventos de sábado (28). Pelo menos uma pessoa está ferida em estado grave, em Sagrada Família.

O município do Norte gaúcho foi o mais atingido pelo mau tempo. Segundo o boletim desta segunda-feira (28) da Defesa Civil, pelo menos 500 residências foram danificadas em áreas urbanas e rurais da cidade. No total, foram afetados cerca de 1.900 residentes, órgãos públicos e empresas privadas e 16 pessoas estão desalojadas.

Um homem de 29 anos sofreu traumatismo craniano quando uma parede caiu sobre ele, dentro da própria casa. Ele foi transferido para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e se encontra internado em estado grave, relata a Defesa Civil. Outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves.

Os municípios de Santa Maria, Mata e Santiago sofreram com alagamentos. As fortes chuvas causaram o aumento dos níveis dos rios Poraima e Rosário, atingindo diversas residências e bloqueando estradas.

Em Cerro Branco, enxurradas destruíram pontes nas estradas vicinais do interior. A prefeitura ainda realiza o levantamento de dados.

Alto Alegre foi um dos municípios gaúchos a enfrentar uma tempestade de granizo no sábado. Pelo menos 17 residências e 45 pessoas foram afetadas, mas não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados.

Três famílias de Alegrete estão com as casas inundadas nesta segunda-feira, de acordo com o boletim. Há 12 desalojados e 12 desabrigados, totalizando 24 pessoas afetadas no município.