Escola da Restinga deve reabrir para atividades presenciais após impasse

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nossa Senhora do Carmo, localizada no bairro Restinga, em Porto Alegre, deve voltar às atividades presenciais na próxima quinta-feira (01). A instituição chegou a sofrer ameaça de sindicância por não ter reaberto as portas no mesmo período que as demais escolas da rede pública do município, mas, segundo a direção, o último impasse foi resolvido nesta segunda-feira (28).

Contando com quatro prédios, um corpo docente de 65 professores e poucos funcionários para atender às demandas dos protocolos de segurança contra a Covid-19, a instituição responde pela educação de 900 estudantes. Atualmente, as aulas seguem no formato online, porque - segundo docentes que preferiram não se identificar - havia pendências legais para a reabertura.

Já a Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirma que o Comitê de Operações e Emergência (COE) em Saúde Municipal vistoriou a escola e "não encontrou qualquer justificativa plausível, relacionada à pandemia de Coronavírus" que justificasse o seu não funcionamento. "Enfrentamos um processo longo e desgastante em relação à Smed, que nos obriga a abrir para aulas presenciais, sem nos dar condições sanitárias, e também sem se responsabilizar por isso", comenta um professor do quadro da Escola, que preferiu não se identificar.

Segundo ele, desde janeiro, a diretoria da EMEF Nossa Senhora do Carmo vinha produzindo documentos atentando às leis e decretos, sinalizando a impossibilidade de cumprir os protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19 entre a comunidade escolar. "A pressão estava batendo direto na qualidade de nosso trabalho pedagógico com os estudantes e a comunidade escolar, que como servidores públicos é nossa responsabilidade maior de atendermos."

"Inicialmente, estávamos sem funcionários suficientes para a limpeza, sem pessoal especializado para dar treinamento às equipes, sem um responsável da nutrição que fiscalizasse os colaboradores da cozinha - que nos parece um local vulnerável - e sem pessoas específicas para medir temperatura na frente da escola", resume outra professora, que também prefere ficar no anonimato. "Nos sentimos ameaçados porque agora tem este decreto da prefeitura que nenhum servidor pode emitir opinião contrária ao município", justifica.

Ela explica que tudo foi sinalizado à Smed, e que há seis meses a direção da escola vinha se empenhando em solucionar as pendências para poder reabrir as portas. "Nos apostamos de nos valer destes itens frente ao caos, e até agora continuamos em trabalho remoto, tendo conseguido alguns avanços no decorrer do período. Mas para isso foi preciso passar por mais de um responsável na mantenedora." Até esta segunda-feira, segundo a professora, ainda haviam empecilhos.

De acordo com os docentes, em 23 de abril a Smed realizou uma consulta online, onde as impossibilidades foram citadas pela escola. "Na ocasião, não obtivemos respostas das questões sinalizadas em abril, muito menos das demandas já solicitadas em janeiro", conta o professor. "A direção sentiu a gravidade de flexibilizarem os decretos no momento que a pandemia vinha piorando", emenda a outra professora. "Ficou bem claro que nossa parte seria cumprir todos os requisitos previstos em decretos para reabrir a escola, e não flexibilizar. Neste sentido, fizemos, desde 20 de janeiro, diversos contatos com a Smed, através do sistema SEI de comunicação."

Os docentes contam que inicialmente surgiram dúvidas sobre isolamento, e fluxos definidos de entrada e saída. "Interpretamos que não poderia haver entrada e saída de alunos pela mesma porta da sala e chamamos um arquiteto para avaliar. Ele então nos disse que porta poderia ser a mesma, e que a questão do fluxo deveria ser atentada somente no corredor. Então, aí acatamos." Também a função de aferição de temperatura na entrada da escola ser executada por um professor era questionada, e foi solicitado reforço à Smed. Na época, não havia a orientação para instaurar um COE local nas escolas, o que ocorreu posteriormente.

No início dos contatos com a mantenedora, segundo os professores, a EMEF Nossa Senhora do Carmo contava com seis funcionários para realizar a higienização de pisos das áreas comuns, maçanetas, corrimão, pátio e corredores, puxadores e teclados de computador, mesas, bancos, acessórios, e brinquedos (imediatamente após o uso).

"Atualmente, a orientação é que isso seja feito a cada troca de turno, mas na época pediam que fosse duas vezes por turno. Como a Escola tem três turnos, essa equipe - que não ficava o tempo todo completa - não tinha como dar conta, pois além disso ainda precisava fazer reposição de insumos, como papel toalha nos banheiros, nos quatro prédios."

Também faltava um funcionário na cozinha - cujo acesso é mais restrito e fica isolada do restante da escola - para fiscalizar o uso de máscara e demais cuidados. "Explicamos que não estávamos vendo outra saída para garantir que as pessoas que trabalham na cozinha utilizassem adequadamente os EPIs, e o que faria eles terem um cuidado maior seria a presença de uma técnica de nutrição, o que é previsto que tenha nas escolas, mas na nossa não tem", conta a professora, destacando que o refeitório é a área "mais vulnerável da escola". "Essa pendência poderia ocasionar um surto, com um funcionário contaminando um talher ou copo das crianças."

Por conta da reabertura de outras escolas da rede municipal, em 12 de maio, a direção da EMEF Nossa Senhora do Carmo recebeu uma notificação com "ameaça" de sindicância, em um documento que considerava a escola apta para atendimento. "Respondemos às questões, justificando que estávamos respaldados na lei do município e explicando porque ainda estávamos fechados. No dia 24 de maio, inclusive procuramos a então secretária de Educação adjunta, Maria Ângela Gandolfo (com quem se podia ter diálogo) e que disse que ia dar retorno. No dia seguinte veio uma auxiliar de cozinha, mas - até esta segunda-feira - não houve mais avanços após a exoneração desta gestora da Smed."

Os docentes ressaltam que após diversas trocas de mensagens, em 8 de junho a Secretaria chegou a enviar um representante à escola para verificar as dificuldades elencadas - nesta ocasião foram solicitados outros três funcionários para a limpeza. "Sabíamos que o ideal seriam mais quatro, mas a conversa foi difícil, e disseram que iram mandar dois, mas acabou que só foi enviado um."

Outros impasses foram resolvidos: foi feita uma parceira, onde a Smed se compromete de mandar duas vezes por mês um profissional de Nutrição para conscientizar o pessoal que trabalha na cozinha da escola, entre outras soluções. "No entanto, seguíamos sem ter um responsável especializado para dar treinamento às equipes no que se refere à higienização", sublinha a professora. "Inclusive no estatuto do funcionários públicos de Porto Alegre entre os deveres a cumprir, um deles é que temos que respeitar as leis, os nossos superiores hierárquicos e acatar às ordens, exceto quando não se enquadram na legislação. E, apesar de algumas situações terem sido parcialmente resolvidas, ainda tínhamos esta pendência no que se refere ao treinamento de funcionários para a execução de higienização adequada à segurança sanitária, o que nos impedia de preencher o formulário de prevenção à Covid-19 nas escolas", detalha.

"Nosso impasse vinha do que escrito no decreto municipal: de que precisa preencher o formulário se responsabilizando por este profissional que irá dar o treinamento", completa o docente. "Demos como solução que este treinamento seja feito por alguém da Smed, para que possamos preencher o formulário e abrir a escola – pois não podemos abrir sem cumprir este requisito."

No entanto, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria "o treinamento para limpeza nas escolas se trata de atribuição da instituição de ensino, conforme Portaria Conjunta SES/Seduc, que diz que as instituições de ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de cuidado pessoal para alunos e trabalhadores, bem como promover, orientar e fiscalizar o uso obrigatório de máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de materiais, superfícies e ambientes aos trabalhadores responsáveis pela limpeza".

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a vice-diretora Lizeane Fortes, disse que nesta segunda-feira a Secretaria enviou orientação à direção da escola de que "não há necessidade do treinamento". "Eles consideraram a lei estadual", explica a gestora. "Como nos enviaram isso por escrito, estamos respaldados e vamos encaminhar o retorno da aulas para quinta-feira", anuncia. "Antes disso, na quarta-feira (30), haverá assembleia com o Conselho Escolar."